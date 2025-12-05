Retraso salarial: Podría haber servicios de colectivos afectados en el AMBA por medida gremial

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó que desde las 00:00 de este viernes 5 de diciembre se iniciará una retención de tareas en las empresas que no paguen la totalidad del salario de noviembre, según informó la organización en un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La entidad gremial sostuvo que el salario “es el esfuerzo diario” con el que los trabajadores cumplieron sus obligaciones y constituye “el sustento directo” de sus familias.

En esa línea, la UTA exigió el pago inmediato y advirtió que sus afiliados “no pueden ni deben continuar trabajando” si no se cumple con ese derecho esencial.

El sindicato instó a las autoridades a utilizar “los medios legales y administrativos” para evitar conflictos que alteren la paz social y afecten a los trabajadores y a la población en general.

En paralelo, este lunes aumentó el colectivo. El boleto mínimo en la Ciudad ya cuesta $ 593,52, mientras que en el Gran Buenos Aires se fue a $ 658. Esto hace que haya tres tarifas distintas en el AMBA, ya que los servicios de jurisdicción nacional subieron a mediados de noviembre y el mínimo allí es de $ 494,83.

Las líneas con abstención de tareas incluyen: 22, 28, 44, 101, 153, 159, 172, 174, 219, 242, 253, 298, 300, 317, 321, 324, 372, 383, 583, 584, 603, 619, y 624.

Las líneas de Florencio Varela (500, 501, 502, 504, 506, 507, 508) también están afectadas por la abstención.

Excepción: la empresa El Nuevo Halcón reporta servicio normal, ya que las líneas a su cargo cobraron la totalidad del sueldo.

Así se encuentra la línea en estos momentos desde la app de Transporte Ya. pic.twitter.com/bFZm6bmqqt — Ciudad de Bondis (@CiudadDeBondis) December 5, 2025