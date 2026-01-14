La inflación de diciembre se aceleró al 2,8%: Cerró el año en 31,5%, la menor desde 2017

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer este martes el dato de inflación de diciembre, que se ubicó en 2,8%. De esta manera, la variación de precios acumulada de 2025, segundo año de mandato de Javier Milei, fue del 31,5%, la cifra más baja desde 2017.

“De esta manera, el año 2025 concluye con la inflación más baja de los últimos 8 años, tanto en su medición a nivel general, como núcleo. Un logro extraordinario teniendo en cuenta que se obtuvo en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, la implementación de una flotación cambiaria, y una fuerte contracción en la demanda de dinero, producto del feroz ataque político que derivó en una dolarización cercana al 50% del M2.”, celebró Caputo.

“El programa de estabilización basado en el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del BCRA seguirán siendo los pilares para continuar con el proceso de desinflación. Es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación y hacer grande a Argentina otra vez”, agregó el ministro.

La división con mayor alza mensual en diciembre de 2025 fue Transporte (4,0%), escoltada por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%).

Alimentos y bebidas no alcohólicas, en tanto, aportó la mayor incidencia sobre la suba mensual en todas las regiones del país.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en diciembre de 2025 fueron Prendas de vestir y calzado(1,1%) y Educación (0,4%).

A nivel de las categorías, los precios Regulados (3,3%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (3,0%) y Estacionales (0,6%).

En la división por regiones, Noreste fue la de mayor suba mensual (3,4%); y Noroeste y Patagonia, las de menor (2,6%).

#DatoINDEC#IPC: en diciembre de 2025, Alimentos y bebidas no alcohólicas aportó la mayor incidencia sobre la suba mensual en todas las regiones del país https://t.co/zM4kjS5o59 pic.twitter.com/svdGbRLy3e — INDEC Argentina (@INDECArgentina) January 13, 2026

Desde mayo, el índice general de precios mostró una tendencia creciente: 1,5%, 1,6% en junio, 1,9% en julio y agosto, 2,1% en septiembre, 2,3% en octubre, 2,5% en noviembre y, finalmente, 2,8% en diciembre.

Para el último mes del año, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyectaba que la tendencia se revertiría con estimaciones del 2,3%.

Esa proyección implicó una revisión al alza frente al relevamiento anterior. En noviembre, el REM estimaba una inflación de 2,1% para diciembre, pero en el último informe corrigió esa previsión y la ubicó en 2,3%.

Entre los analistas con mejor desempeño histórico (Top 10), la estimación también fue ajustada: pasó de 2,3% a 2,4% para el último mes del año.

Como referencia previa, la inflación de diciembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), dada a conocer el viernes pasado, fue del 2,7%, según datos oficiales. Este indicador suele ubicarse por encima del promedio nacional porque en la canasta porteña tienen mayor peso los servicios, que en general suben más rápido que los bienes.

La nueva medición del IPC

Desde enero de 2026, el INDEC comenzará a medir la inflación con una metodología actualizada, basada en hábitos de consumo más recientes. El cambio incluye una nueva canasta, con más productos relevados y una mayor ponderación de los servicios dentro del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Este ajuste es relevante porque los servicios suelen registrar aumentos más elevados que los bienes. Por ese motivo, distintas consultoras estiman que, con la nueva medición, la inflación podría ubicarse ligeramente por encima de lo que habría arrojado la metodología anterior, sin implicar un salto abrupto en los números.

Además, el nuevo IPC tendrá impacto en la política cambiaria, ya que las bandas del dólar se ajustarán en función de ese indicador. En ese contexto, el dato de inflación pasará a tener un rol central en la dinámica económica de 2026.

Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.308.713,26 para superar el umbral de pobreza en diciembre de 2025: 4,1% más que el mes previo y 27,7% interanual https://t.co/qLwdj3ADja pic.twitter.com/1klBd8Q7Bp — INDEC Argentina (@INDECArgentina) January 13, 2026