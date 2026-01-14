Obras en la estación Morón: El Tren Sarmiento se detendrá en el andén provisorio desde el 18-01

Los trenes de la línea Sarmiento con destino a Once comenzarán a detenerse en el andén provisorio de la estación Morón, ubicado en la intersección de Sarmiento y Azcuénaga, a partir del domingo 18 de enero.

La medida fue adoptada por el inicio de los trabajos de renovación integral de la parada ferroviaria que se ejecutan en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional.

Las tareas, a cargo de Trenes Argentinos Infraestructura comprenden la demolición y reconstrucción de los andenes que cuentan con una separación entre la plataforma y el tren que puede generar riesgos para los pasajeros, por lo que requiere una atención prioritaria. Como parte de la intervención también se renovarán los accesos y el hall de la estación.

Una vez culminadas las tareas en el andén descendente -hacia Once- se dará comienzo a la adecuación de la plataforma con dirección a Moreno -ascendente-. Los trabajos sobre los andenes demandarán aproximadamente un año en cada sentido.

La infraestructura cuenta con más de 40 años de antigüedad y presenta falencias estructurales que necesitan de una urgente intervención. La estación Morón transporta más de 35.000 pasajeros promedio por día, lo que la convierte en la tercera estación en volumen de usuarios de la línea Sarmiento, luego de Once y Merlo.